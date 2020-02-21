عاجل.. الحكومة تعلن حقيقة وقف العمل بشهادات الميلاد بعد 6 أشهر من إصدارها

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد حول وقف العمل بشهادات الميلاد بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها.





,أكدت وزارة الداخلية، أن كافة شهادات الميلاد الإلكترونية الخاصة بالمواطنين، سارية دون تحديد أي فترة زمنية لصلاحيتها.