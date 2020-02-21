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عاجل.. الحكومة تعلن حقيقة وقف العمل بشهادات الميلاد بعد 6 أشهر من إصدارها

الجمعة 21/فبراير/2020 - 05:10 م
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رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد حول وقف العمل بشهادات الميلاد بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

,أكدت وزارة الداخلية، أن كافة شهادات الميلاد الإلكترونية الخاصة بالمواطنين، سارية دون تحديد أي فترة زمنية لصلاحيتها.
 
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام.
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الكلمات المفتاحية

شهادات الميلاد شائعات الحكومة اخبار مصر

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