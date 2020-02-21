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4 مارس.. موعد طرح فيلم "ريما" في مصر والوطن العربي

الجمعة 21/فبراير/2020 - 05:04 م
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ريما
ريما
محمود حنفي
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أعلن المنتج عمرو طنطاوي، عن موعد عرض فيلم الرعب الجديد "ريما" بالسينمات في مصر والوطن العربي والمقر له يوم 4 مارس المقبل

فيلم ريما بطولة محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمي، فراس سعيد، مها نصار، وضيوف الشرف: علاء مرسي وأحمد فتحي ومحمد جمعة والسعودي عبد الحميد العوام، جرافيك أحمد عامر، مونتاج رامز عاطف، مستشار اعلامي محمد بدر، مخرج منفذ جمال شاكر، منتج فني مدحت لبيب، تصوير أحمد عاشور، إنتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي، تأليف أحمد أنور ومن إخراج معتز حسام.

وبالتزامن مع إعلان موعد عرض الفيلم تم الكشف عن الأفيش الأول له موضحا عليه التصنيف العمري للفيلم وهو 16 سنة فيما فوق، بالإضافة الى طرح الإعلان التشويقي للفيلم على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وعلى صفحة الشركة المنتجة على الفيس بوك وقد ظهرت خلاله ريما بوجهها مغطى بالدماء وسط حالة من الذعر تنتاب كل أبطال الفيلم.
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