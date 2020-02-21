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الاثنين.. حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي بكليات البنات جامعة الأزهر

الجمعة 21/فبراير/2020 - 04:53 م
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بوابة الفجر
محمود الجلاد
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تشارك جامعة الأزهر في مبادرة رئيس الجمهورية "١٠٠ مليون صحة"، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، والإدارة الطبية بالجامعة، بدعم ومتابعة من الدكتور مصطفى عبدالغني نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتورة أماني الشريف عميدة كلية الصيدلة، ولجنة المشاركة المجتمعية بالكلية.

وتنطلق الحملة بداية من كلية الصيدلة (بنات) خلال الفترة من ٢٤ فبراير حتى ٢ مارس للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وتتضمن الحملة، فعاليات وأنشطة تثقيفية توعوية لنشر ثقافة الوقاية، وكذلك الكشف بجهاز "ماموجرام" مجانًا، وتقديم العلاج والتحويل للمستشفيات إذا لزم الأمر.

وعلى هامش الحملة، تقام يوم الاثنين المقبل محاضرات توعوية لكل من الدكتورة علا سيد، رئيس اللجنة المنظمة للحملة، عن أسباب السرطان والوقاية منه، والدكتورة سلوى الهلوتي، عن مراحل وأخطار مرض السرطان. 

ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين جامعة الأزهر ووزارة الصحة والسكان للكشف والاطمئنان على صحة المرأة المصرية.
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الكلمات المفتاحية

سرطان الثدي جامعة الازهر

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