بأعداد غفيرة.. جماهير الزمالك تستقبل بعثة الفريق في المطار

تواجدت أعداد كبيرة من جماهير نادي الزمالك في مطار القاهرة الدولي، استعدادا لاستقبال بعثة فريق الكرة، المقرر وصولها من الإمارات بعد قليل.









وقد نجح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في الفوز ببطولة السوبر المصري على حساب نظيره الأهلي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي والاحتكام إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.









وقد طالب لاعبو فريق الزمالك الجماهير بالتواجد في مطار القاهرة، من اجل الاحتفال ببطولتي السوبر الإفريقي والسوبر المصري.



