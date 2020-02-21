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سيدة تبلغ عن جارتها بكفر الشيخ: "جاءت من الصين".. والصحة تعزلها

الجمعة 21/فبراير/2020 - 04:51 م
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بوابة الفجر
عمرو الشامي
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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، حالة المواطنة "هـ.ف.د" من مركز دسوق والقادمة من دولة الصين، وتم وقوع الكشف الطبي عليها إكلينيكيًا بمستشفى الحميات بدسوق، حيث أفاد التقرير الطبي بأن الحالة جيدة جدًا ولا يظهر عليها أي أعراض مرضية.

وأفادت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بأنه قد ورد بلاغ من شرطة النجدة اليوم الجمعة، بشأن ورود بلاغ من مواطنة تفيد بأن جارة لها بالسكن قادمة من دولة الصين، وعلى الفور تحرك الفريق الوقائي بدسوق وتم تشكيل لجنة من المديرية والإدارة وقد تبين أن الحالة مدرس بكلية العلوم جامعة المنصورة وكانت في منحة دكتوراة بدولة الصين بتاريخ قدوم ١٣ فبراير ٢٠٢٠ إلى روسيا ترانزيت ثم إلى مطار القاهرة الدولي بتاريخ قدوم ١٤ فبراير ٢٠٢٠، وتم مناظرتها طبيًا ٣ مرات بالصين قبل المغادرة وبمطار روسيا وبمطار القاهرة الدولي ولا يظهر عليها أي أعراض.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة، أن الفريق الوقائي قام بعمل زيارة منزلية والتثقيف الصحي اللازم والتنبيه على إجراءات الوقاية وعزل الحالة بغرفة منفصلة.

وأكدت وكيل وزارة الصحة، أنه تم توقيع الكشف الطبي على الحالة بمستشفى حميات دسوق وأفاد التقرير الطبي بأن الحالة جيدة جدًا ولا يظهر عليها أي أعراض مرضية.

وأفادت وكيل وزارة الصحة، أنه طبقًا للبروتوكول ليس هناك داع لعزل الحالة بمستشفى وأنه سيتم متابعتها يوميًا لمدة ١٤ يومًا فترة المراقبة والتي تنتهي يوم ٢٨ فبراير ٢٠٢٠، مؤكدةً أنه لا داع لأي قلق وأنه يتم مراقبة جميع القادمين من الصين أو أي دول موبوءة من قبل إدارة مكافحة الأمراض المعدية والترصد، وعند ظهور أي أعراض يتم عزل الحالات الخاصة بالأمراض المعدية.
سيدة تبلغ عن جارتها بكفر الشيخ: "جاءت من الصين".. والصحة تعزلها
سيدة تبلغ عن جارتها بكفر الشيخ: "جاءت من الصين".. والصحة تعزلها
سيدة تبلغ عن جارتها بكفر الشيخ: "جاءت من الصين".. والصحة تعزلها
سيدة تبلغ عن جارتها بكفر الشيخ: "جاءت من الصين".. والصحة تعزلها
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الكلمات المفتاحية

كورونا كفر الشيخ الصحة

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