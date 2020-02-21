أزارو يقود هجوم الإتفاق في مواجهة الفيصلي بالدوري السعودي

أعلن خالد العطوي المدير الفني للاتفاق تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه الفيصلي بعد قليل ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.









ويسعى الاتفاق لمداواة جراحه بعدما خسر في أخر مباراتين أمام الأهلي والحزم بنتيجة هدفين مقابل ثلاثة أهداف.





وشهد تشكيل الاتفاق تواجد المغربي وليد أزارو المنتقل لصفوفه معارًا من الأهلي المصري حتى نهاية الموسم.





وجاء تشكيل الاتفاق على النحو التالي :-





رايس مبولحي - سيدريك يامبيري - سعيد الربيعي - صلاح القميزي - فيليب كيش - فهد غازي - سعد السلولي - محمد الكويكبي - إليريك دي سوزا - سليمان دوكارا - وليد أزارو.





البدلاء :-





عبد الله الصالح - سعد خيري - عبد الله الخطيب - علي هزازي - عبد الله السالم - حامد الغامدي - حسين سالم - هزاع الهزاع - إبراهيم محنشي.



