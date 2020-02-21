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تشكيل الإسماعيلي الرسمي لمواجهة بيراميدز

الجمعة 21/فبراير/2020 - 04:47 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن الفرنسي ديده جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بيراميدز في بطولة كأس مصر.

وضم تشكيل الإسماعيلي كلا من :- 

حراسة المرمى : محمد مجدي 

خط الدفاع : أسامة إبراهيم - محمد هاشم - إبراهيم أبو اليزيد - محمود البدري 

خط الوسط : محمود عبد العاطي "دونا" - همام طارق - بيكتي سيلفا - أحمد مدبولي

خط الهجوم : محمد الشامي - فخر الدين بن يوسف.

البدلاء :- محمد فوزي - باهر المحمدي - أحمد أيمن - محمد صادق - محمد مخلوف - وجيه عبد الحكيم - كادو.
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