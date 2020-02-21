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تشكيل الإسماعيلي الرسمي لمواجهة بيراميدز
الجمعة 21/فبراير/2020 - 04:47 م
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علي نبوي
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أعلن الفرنسي ديده جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بيراميدز في بطولة كأس مصر.
وضم تشكيل الإسماعيلي كلا من :-
حراسة المرمى : محمد مجدي
خط الدفاع : أسامة إبراهيم - محمد هاشم - إبراهيم أبو اليزيد - محمود البدري
خط الوسط : محمود عبد العاطي "دونا" - همام طارق - بيكتي سيلفا - أحمد مدبولي
خط الهجوم : محمد الشامي - فخر الدين بن يوسف.
البدلاء :- محمد فوزي - باهر المحمدي - أحمد أيمن - محمد صادق - محمد مخلوف - وجيه عبد الحكيم - كادو.
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