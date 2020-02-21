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بيسكوف: بوتين يبحث الوضع في إدلب مع أعضاء مجلس الأمن الروسي

الجمعة 21/فبراير/2020 - 04:41 م
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بوتين وأعضاء مجلس الأمن الروسي
بوتين وأعضاء مجلس الأمن الروسي
وكالات
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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، مساء اليوم الجمعة، بأن "الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعاً مع أعضاء مجلس الأمن الروسي"، موضحاً أنه "تمت مناقشة المواضيع الحالية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد وجرت مناقشات مفصلة حول الوضع في مدينة إدلب السورية، وخاصة في ضوء المكالمة الهاتفية المقررة مساء اليوم، بين الرئيس الروسي ونظيره التركي".

وأضاف بيسكوف: "وأبلغ بوتين الحاضرين بنتيجة محادثته الهاتفية مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وجرى تبادل للآراء حول آفاق زيادة تطوير العلاقات الروسية البيلاروسية".

وحضر الاجتماع كل من رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستن، نائب رئيس مجلس الأمن ديمتري ميدفيديف، رئيس إدارة الكرملين أنطون فاينو، سكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، وزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، وزير الدفاع سيرجي شويجو، وزير الاستخبارات الخارجية سيرجي ناريشكين، مدير جهاز الأمن الفدرالي ألكساندر بورتنيكوف، والممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي لحماية البيئة والنقل سيرغي إيفانوف.

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الكلمات المفتاحية

مجلس الأمن الروسي مجلس الأمن روسيا بيسكوف بويتن

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