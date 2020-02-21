الذهب العالمي يقفز إلى أعلي مستوياته السعرية في سبع سنوات

بلغت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات، اليوم الجمعة، أعلى مستوياتها في سبع سنوات، وتتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهر ونصف الشهر، في الوقت الذي تلقى فيه الطلب على أصل الملاذ الآمن الدعم من ارتفاع في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية.

وأعلنت كوريا الجنوبية عن 52 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مما يصل بالإجمالي على مستوى البلاد إلى 156، بينما أعلنت اليابان عن أول وفاة على متن سفينة سياحية تشكل أكبر تجمع للإصابات خارج الصين.





وارتفعت أسعار الذهب العالمية في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1625.05 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ فبراير شباط 2013 عند 1626.27 دولار في وقت سابق من الجلسة، ومنذ بداية الأسبوع، كانت أسعار الذهب قد اارتفعت الأسعار 2.5 % .

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1627.40 دولار