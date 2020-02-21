5 تفاصيل جديدة عن تسليم الإسكان أراضي السويس والقاهرة الجديدة

أقر عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم تسليم الأراضي الخاصة بأحياء القاهرة الجديدة، شمال الأوركيد، وطريق السويس، بدًء من يوم الأحد القادم الموافق الأول من مارس المقبل 2020، ويستمر حتى الثامن والعشرين من إبريل.



وفي التقرير التالي ترصد " الفجر " التفاصيل الخاصة بتسلم أراضي القاهرة الجديدة:



* حددت الوزارة تاريخ تسليم الأراضي، محدده عدد من الشروط من بينها حضور صاحب الشقة بشكل شخصي، أو وكيله القانوني.



* لا يتم تسليم الأراضي إلا بعد سداد ثمنها كاملًا.



* تسلم القطع الأرضية بالقاهرة الجديدة، التي تحمل رقم واحد وخمسة وعشرين في يوم الأحد الموافق الأول من مارس، من السادس والعشرين إلى الخمسين في الإثنين الثاني من ذات الشهر،حتى سبعة وخمسين في الثلاثاء الثالث من الشهر القادم، إلى المائة ومن الأربعاء الرابع من نفس الشهر.



* يستمر تسليم الأراضي تدريجيًا على هذا النحو، وحددت الوزارة مواعيد من الإثنين السادس عشر من مارس، إلى الخميس التاسع عشر من نفس الشهر، لمن يتخلف عن موعد التسليم الخاص به.



*حددت أيام من التاسع والعشرين من مارس إلى التاسع عشر إبريل 2020، لتسليم قطع الأراضي بجنوب السويس، وخصصت الفترة من الحادي والعشرين من إبريل وحتى الثمانية والعشرين من ذات الشهر لمن تخلف عن موعده.

