Advertisements
Advertisements
Advertisements

5 تفاصيل جديدة عن تسليم الإسكان أراضي السويس والقاهرة الجديدة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 04:45 م
Advertisements
بوابة الفجر
مريم عزيز
Advertisements
أقر عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم تسليم الأراضي الخاصة بأحياء القاهرة الجديدة، شمال الأوركيد، وطريق السويس، بدًء من يوم الأحد القادم الموافق الأول من مارس المقبل 2020، ويستمر حتى الثامن والعشرين من إبريل.

وفي التقرير التالي ترصد " الفجر" التفاصيل الخاصة بتسلم أراضي القاهرة الجديدة:

* حددت الوزارة تاريخ تسليم الأراضي، محدده عدد من الشروط من بينها حضور صاحب الشقة بشكل شخصي، أو وكيله القانوني.

* لا يتم تسليم الأراضي إلا بعد سداد ثمنها كاملًا.

* تسلم القطع الأرضية بالقاهرة الجديدة، التي تحمل رقم واحد وخمسة وعشرين في يوم الأحد الموافق الأول من مارس، من السادس والعشرين إلى الخمسين في الإثنين الثاني من ذات الشهر،حتى سبعة وخمسين في الثلاثاء الثالث من الشهر القادم، إلى المائة ومن الأربعاء الرابع من نفس الشهر.

* يستمر تسليم الأراضي تدريجيًا على هذا النحو، وحددت الوزارة مواعيد من الإثنين السادس عشر من مارس، إلى الخميس التاسع عشر من نفس الشهر، لمن يتخلف عن موعد التسليم الخاص به.

*حددت أيام من التاسع والعشرين من مارس إلى التاسع عشر إبريل 2020، لتسليم قطع الأراضي بجنوب السويس، وخصصت الفترة من الحادي والعشرين من إبريل وحتى الثمانية والعشرين من ذات الشهر لمن تخلف عن موعده.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

القاهرة السويس الاسكان اراضي

أخبار تهمك

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

منذ حوالي 9 ساعات

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لعبد الحفيظ بعد التتويج بالسوبر

منذ حوالي 15 ساعة

بعد خسارة السوبر.. قرار عاجل من مدرب الأهلي

منذ 39 دقيقة

شاهد.. "موقف محرج" لمحمد رمضان (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

تفاصيل أزمة عبد الله جمعة مع جماهير الأهلي في السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

الخطيب ينتظر تقرير السوبر.. وقرارات نارية في انتظار لاعبي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الحكومة تعلن حقيقة وقف العمل بشهادات الميلاد بعد 6 أشهر من إصدارها

منذ ثلث ساعة

سر تقبيل عمرو الجنايني لرأس وليد سليمان بعد السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة

منذ حوالي 17 ساعة

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

منذ حوالي 18 ساعة

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

منذ حوالي 7 ساعات

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

منذ حوالي 20 ساعة

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

قرار ناري من مدرب الأهلي بعد خسارة السوبر

منذ نصف ساعة

بعد خسارة السوبر.. فايلر يلمح لانقلاب داخل الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:15 م

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

10:52 ص

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

05:26 ص

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

08:50 ص

الخطيب ينتظر تقرير السوبر.. وقرارات نارية في انتظار لاعبي الأهلي

11:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status