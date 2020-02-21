مصدر يكشف موقف رمضان صبحي من المشاركة أمام الزمالك بالقمة

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن موقف رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم، من المشاركة في مباراة الزمالك المقبلة بالدوري العام.



وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" ، أن اللاعب جاهز من الناحية الطبية وتعافى تمامًا من الإصابة التي لحقت به، ويظل قرار مشاركته في يد السويسري رينيه فايلر المدير الفني خلال المباريات.



وتابع: " اللاعب سيتضح أمره خلال مران الغد، سواء بالاستعانة بخدماته أو تفضيل بقائه خارج القائمة".



وأضاف: "رمضان صبحي كان يمكنه المشاركة ولو دقائق في مباراة السوبر، إلا أن الجهاز الفني فضل إراحته خوفًا من تفاقم الإصابة، خاصةً أن الفريق لديه مباريات هامة".



وكان النادي الأهلي تلقى هزيمة من الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3 بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، على لقب كأس السوبر المصري.



ويستعد الأهلي في الزمالك، مساء يوم 24 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.

