حمو بيكا يستعد لطرح أغنيته الجديدة "انتي ليه بعتيني"

يجهز المطرب الشعبي حمو بيكا،لأغنية جديدة باسم "هو انتي ليه بعتيني"،حيث شارك فيديو من تحضيراته للأغنية عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي"فيس بوك".



وعلق على الفيديو المنمشور قائلا: "هو انتي ليه بعتيني قريبا"،وتفاعل الجمهور فقال أحدهم "أحلى مهرجان لأحلى بيكا"وقال آخر"حمو بيكا نجم مصر".



ويذكر أن آخر أعمال حمو بيكا طرحه أغنية "أنا الفن البسيط" والتي تدعو الناس لدعم مطربي المهرجانات،وقبلها أغنية "فيرس كورونا".



والجدير بالذكر أن نقابة المهن الموسيقية برئاسة هانى شاكر أصدرت قائمة لمنع مطربي المهرجانات ومن أبرزهم حمو بيكا وحسن شاكوش.