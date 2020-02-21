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العراق.. إصابة عدد من أفراد قوات الأمن وسط بغداد

الجمعة 21/فبراير/2020 - 04:32 م
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احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
وكالات
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أُصيب عدد من أفراد قوات الأمن بهجمات وسط العاصمة العراقية (بغداد)، مساء اليوم الجمعة، حسبما أعلنت قيادة عمليات بغداد.

هذا ومازالت قوات الأمن العراقية تتعرض لهجمات قرب الحاجز باتجاه ساحة التحرير في بغداد،  بوسائل عنيفة متعددة أدت إلى جرح عدد من عناصر قوات حفظ القانون، حسب ما جاء في بيان القيادة.

وتابعت القيادة: أن "هناك مجاميع داخل المتظاهرين تستخدم بنادق الصيد وتستهدف بها القوات الأمنية والمتظاهرين السلميين على حد سواء؛ لخلط الأوراق والمواقف وتضليل الرأي العام".

ودعت القيادة في وقت سابق "كافة المتظاهرين السلميين للعمل الجاد بهدف كشف هذه المجاميع والتعاون مع قواتنا الأمنية لحماية المتظاهرين وتأمين منطقة التظاهر، أنها لا تنصح بالتمدد خارج المنطقة المؤمنة لهم في ساحة التحرير".

وتشهد العراق، منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 500 شخص منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.

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الكلمات المفتاحية

قوات الأمن العراقية قوات الأمن بغداد العراق

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