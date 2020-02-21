تفاصيل مطران فرنسا للروم الأرثوذكس مع ملك السعودية فى الرياض



وأضاف، أن مطران فرنسا قد أشاد عن سعادته بانفتاح المملكة في مختلف المجالات، معربًا عن إمتنانه لكل مساعدة المملكة وعمقها في مسار المركز الدولي للحوار حتى الآن، مشيرًا إلى اجتماع مجموعة العشرين في الرياض في أكتوبر المقبل وإلى منظمة KAICCID لمؤتمر الترابط خلال مجموعة العشرين.



وتابع قائلًا: في رده، أعرب جلالة الملك عن دعمه الكامل لبناء روح التعاون من أجل السلام في العالم، وأشار خلال كلمته الي الحاجة لتطوير الحوار بين الأديان.

قال المطران نيقولا أنطونيو، مطران طنطا، المتحدث الرسمي بأسم بطريركية الاسكندرية وسائر افريقيا للروم الأرثوذكس، إن المتروبوليت إيمانويل مطران فرنسا لبطريركية القسطنطينية (المسكونية) للروم الأرثوذكس، قد إجتمع مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود.جاء ذلك خلال جلسة استماع من قبل العاهل السعودي، مع رئيس مجلس إدارة مركز KAICIID الدولي للحوار بين الأديان والثقافات، إلى جانب أمينها العام السيد فيصل بن عبدالرحمن بن معمر وبقية أعضاء المجلس.وأوضح " أنطونيو"، عبر حسابه الشخصي علي " فيس بوك"، اليوم الجمعة، أن جلسة الحوار قد إنقعدت منتصف الأسبوع الجارى في العاصمة السعودية " الرياض"، بحضور كبار ممثلي الديانات الكبرى في العالم، لدورته العادية الثانية والعشرين حول التخطيط المستقبلي.وقال مطران طنطا، إن إيمانويل، قد عبر أمام الملك السعودي عن سعادته وشكره للاجتماع في الرياض، كما أشار في كلمته إلى مسار عمل KAICIID خلال السنوات الثماني الماضية.