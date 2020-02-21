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كانت في انتظار حافلة النقل المدرسي.. دهس فتاة بسيارة نقل ريفي

الجمعة 21/فبراير/2020 - 04:31 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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جدّ صباح اليوم الجمعة 21 فيفري 2020، حادث مرور بالطريق الفرعية القنارة جندوبة على مستوى منطقة سيدي حامد، مما تسبب في إصابة تلميذة تبلغ من العمر 13 سنة وتدرس بالسنة السابعة أساسي.

وكانت التلميذة في انتظار حافلة النقل المدرسي لتنتقل نحو المؤسسة التربوية التي تدرس بها، لتتفاجأ بسيارة نقل ريفي تدهسها وهو ما ألحق بها جروحا وكسورا.

وقد تدخلت الحماية المدنية ليتم نقل الفتاة نحو المستشفى الجهوي بجندوبة أين تم إيواؤها قسم العناية الطبية المركزة. وقد وصفت حالتها بالخطيرة وهي تخضع حالياً للجراحة من أجل إيقاف النزيف على مستوى الرأس.
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