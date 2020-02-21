Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير السياحة والآثار: حرصت أن تكون أولى زياراتي لليونان لهذه الأسباب

الجمعة 21/فبراير/2020 - 04:35 م
Advertisements
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه كان حريصًا أن تكون أول زياراته الخارجية بعد توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار إلى دولة اليونان.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور العناني، بالدكتورة لينا ميندوني وزيرة الثقافة والرياضة اليونانية، في العاصمة أثينا، لبحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الأثري والمتاحف من بينها مناقشة الشكل النهائي لبنود الاتفاقية الثنائية بين مصر واليونان.

وأكد، على عمق العلاقات بين البلدين التي بدأت منذ أكثر من ٢٠٠٠ عام فالتواجد اليوناني موجود في مصر بالعديد من المتاحف والمواقع الأثرية، إضافة إلى الجاليات اليونانية التي تعيش في مصر حيث شرفت بتمثيل فخامة رئيس الجمهورية بافتتاح كنيسة الجالية اليونانية في القاهرة بعد ترميمها.

والجدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني كان قد استقبل وزير السياحة اليوناني حيث ناقش سبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين في مجال السياحة البحرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والأثار اليونان

أخبار تهمك

كهربا يواجه شبح الأزمات في الأهلي بسبب السوبر المصري

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لعبد الحفيظ بعد التتويج بالسوبر

منذ حوالي 14 ساعة

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

منذ حوالي 20 ساعة

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

منذ حوالي 17 ساعة

يوفنتوس يزاحم بايرن ميونيخ على ضم نجم ليفربول

منذ ساعة و 21 دقيقة

شاهد.. "موقف محرج" لمحمد رمضان (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

منذ حوالي 8 ساعات

بعد واقعة السوبر.. عبد الله جمعة مهدد بالاستبعاد من منتخب مصر

منذ ساعتين و 6 دقيقة

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

الخطيب ينتظر تقرير السوبر.. وقرارات نارية في انتظار لاعبي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

سر تقبيل عمرو الجنايني لرأس وليد سليمان بعد السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل أزمة عبد الله جمعة مع جماهير الأهلي في السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة

منذ حوالي 17 ساعة

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ ساعتين و 41 دقيقة

بعد خسارة السوبر.. فايلر يلمح لانقلاب داخل الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:15 م

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

10:52 ص

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

05:26 ص

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

08:50 ص

الخطيب ينتظر تقرير السوبر.. وقرارات نارية في انتظار لاعبي الأهلي

11:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status