الصين تبدأ تنفيذ الاتفاق التجاري وتعفي 65 سلعة أمريكية من الرسوم الجمركية

قالت وزارة المالية الصينية إنها ستبدأ إعفاء 65 سلعة أمريكية من رسوم جمركية عقابية طُبقت في خضم نزاع تجاري ثنائي مع الولايات المتحدة وذلك لمدة عام اعتبارا من 28 فبراير.





وتشمل السلع المُعفاة من الرسوم الإضافية مكونات طائرات ومعدات طبية وفقا لوثائق منشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة.





ولم تقدم وزارة المالية تفاصيل بما في ذلك قيمة واردات الصين من المنتجات المُعفاة في العام الماضي.





وكانت الولايات المتحدة اعلنت بداية العام التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، بعد خلافات ادت إلى تبادل فرض رسوم جمركية على السلع الواردة لكل بلد منهم من البلد الآخر.