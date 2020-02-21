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محافظة القاهرة تنفى انهيار عقار سكاني بحي حلوان

الجمعة 21/فبراير/2020 - 04:31 م
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أرشيفية
أرشيفية
إسماعيل منطاوي
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نفت محافظة القاهرة، منذ قليل، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل بشأن انهيار عقار بحلوان، مؤكدة أن العقار شهد انهيارا جزئيا، دون وقوع إصابات.

وأضافت المحافظة في بيان لها، أن الأجهزة التنفيذية تواصل أعمال إزالة العقار الكائن فى 63 شارع راغب من شارع عزام خلف سوق توشكى بحلوان، والصادر قرار بإزالته لخطورته الداهمة.

وأوضحت أنه تم حصر عدد السكان المتواجدين بالعقار، منذ يوم الثلاثاء الماضي، بعد سقوط جزء منه دون إصابات أو خسائر فى الأرواح.

ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بإخلائه على الفور وفصل كافة المرافق من غاز وكهرباء ومياه عنه وعمل الصلبات والتحفظات اللازمة لسلامة المارة والعقارات المجاورة، كما قرر تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تاثر العقارات المجاورة باعمال الإزالة.
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