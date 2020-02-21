فلاح بالشبيكة يعثر على قنبلة من مخلفات الحرب العالمية

عثر فلاح أصيل منطقة العوامرية التابعة لمعتمدية الشبيكة من ولاية القيروان، اليوم الجمعة 21 فيفري 2020، على قنبلة يشتبه أنها من مخلفات الحرب العالمية الثانية خلال حراثة أرضه في ضيعته الفلاحية.





وقد تم تأمين القنبلة من قبل وحدات الحرس الوطني، في انتظار وصول فريق من الجيش الوطني لنقلها وتفجيرها، بعيدا عن أماكن تواجد الأهالي.





ويذكر أنّ فلاحا آخر عثر يوم أمس على قنبلة، وقام بنقلها إلى حدّاد لصناعة 'مطرقة' ظنّا منه أنها قطعة حديدية عادية، إلا أنها انفجرت في وجهه مما تسبب له في جروح وحروق خطيرة، استوجبت نقله إلى المستشفى الجهوي بالقيروان، أين وصفت حالته الصحية بالمستقرة.