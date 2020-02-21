Advertisements
Advertisements
Advertisements

فلاح بالشبيكة يعثر على قنبلة من مخلفات الحرب العالمية

الجمعة 21/فبراير/2020 - 04:25 م
Advertisements
صورة توضيحية
صورة توضيحية
مروى الجلاصي
Advertisements
عثر فلاح أصيل منطقة العوامرية التابعة لمعتمدية الشبيكة من ولاية القيروان، اليوم الجمعة 21 فيفري 2020، على قنبلة يشتبه أنها من مخلفات الحرب العالمية الثانية خلال حراثة أرضه في ضيعته الفلاحية.

وقد تم تأمين القنبلة من قبل وحدات الحرس الوطني، في انتظار وصول فريق من الجيش الوطني لنقلها وتفجيرها، بعيدا عن أماكن تواجد الأهالي.

ويذكر أنّ فلاحا آخر عثر يوم أمس على قنبلة، وقام بنقلها إلى حدّاد لصناعة 'مطرقة' ظنّا منه أنها قطعة حديدية عادية، إلا أنها انفجرت في وجهه مما تسبب له في جروح وحروق خطيرة، استوجبت نقله إلى المستشفى الجهوي بالقيروان، أين وصفت حالته الصحية بالمستقرة.
Advertisements

أخبار تهمك

بعد خسارة السوبر.. فايلر يلمح لانقلاب داخل الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ ساعتين و 43 دقيقة

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

منذ حوالي 20 ساعة

يوفنتوس يزاحم بايرن ميونيخ على ضم نجم ليفربول

منذ ساعة و 24 دقيقة

سر تقبيل عمرو الجنايني لرأس وليد سليمان بعد السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

كهربا يواجه شبح الأزمات في الأهلي بسبب السوبر المصري

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

منذ حوالي 8 ساعات

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل أزمة عبد الله جمعة مع جماهير الأهلي في السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

منذ حوالي 17 ساعة

بعد واقعة السوبر.. عبد الله جمعة مهدد بالاستبعاد من منتخب مصر

منذ ساعتين و 9 دقيقة

شاهد.. "موقف محرج" لمحمد رمضان (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الخطيب ينتظر تقرير السوبر.. وقرارات نارية في انتظار لاعبي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لعبد الحفيظ بعد التتويج بالسوبر

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:15 م

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

10:52 ص

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

05:26 ص

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

08:50 ص

الخطيب ينتظر تقرير السوبر.. وقرارات نارية في انتظار لاعبي الأهلي

11:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status