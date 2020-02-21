أبو القاسم أول المصريين المتأهلين إلى الأدوار الرئيسة لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش

نجح اللاعب الأوليمبي علاء أبو القاسم فى التأهل إلى دور ال 64 الرئيس لمنافسات الفردى ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش للرجال والمقامة حاليا بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة بمشاركة 42 دولة من مختلف أنحاء العالم وهى إحدى الجولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.





وأصبح أبو القاسم أول اللاعبين المصريين المؤهلين للأدوار الرئيسة بالبطولة بعدما دخل قائمة أفضل 16 لاعبا فى دور المجموعات ليتجنب بذلك مواصلة اللعب فى الأدوار التمهيدية ويتأهل مباشرة للأدور الرئيسة التى صعد إليها دون لعب أيضا اللاعبين الـ 16 الأوائل على العالم وينضم إلى القائمتين 32 لاعبا آخر قادمين من الأدوار التمهيدية .





وبلغ الدور التمهيدى الأخير كل من محمد حمزة ومحمد حسن فيما ودع المنافسات الفردية كل من يوسف سناء ويوسف فودة.



