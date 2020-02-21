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عاجل.. الإمارات تعلن تسجيل حالتين جديدتين بفيروس "كورونا"

الجمعة 21/فبراير/2020 - 04:20 م
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بوابة الفجر
حلمي رمضان
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الجمعة، تسجيل حالتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد "COVID19"، وهما حالتان لمخالطين للحالة التي تعود للمواطن الصيني، الذي تم الإعلان عنها مؤخراً"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين القارية، الجمعة، إلى 2236 حالة على الأقل، بعدما سجلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 115 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت لجنة الصحة في هوبي في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات أن الغالبية العظمى من هذه الوفيات سجلت في عاصمة المقاطعة ووهان، المدينة التي ظهر الفيروس فيها للمرة الأولى في أواخر ديسمبر 2019.

وأضافت اللجنة أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سجلت في ووهان 411 إصابة جديدة بالفيروس، في حين سجلت في بقية أنحاء المقاطعة 92 إصابة جديدة، في حصيلة تناهز تلك المسجلة الخميس (349 إصابة جديدة في هوبي).

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا الصحة الإماراتية الإمارات

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