تعليق ناري من إليسا بعد دخول فيروس كورونا إلى لبنان (صورة)

قامت النجمة اللبنانية إليسا، بتعليق ناري بعد الإعلان عن دخول فيروس كورونا إلى أراضي لبنان.



وقامت إليسا، بنشر تويتة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الشهير "تويتر"، لتعلق على دخول فيروس كورونا لبنان.



وكتبت إليسا: "نحنا معوّدين نبكي عالشغلة لما تصير بدل ما نتوقى منا! ليش ما توقفت الرحلات من إيران من أول لحظة صار فيها فيروس وما تمت السيطرة عليه فيها؟ شو كان صار لو أخدنا وقاية؟".



وفي سياق منفصل أعلنت إاليسا، في تدوينة أمس عن إنتهاء تسجيل أغنية جديدة تحمل إسم "عظيمة" من ضمن أغنيات ألبومها الجديد وهي تحمل الطابع الرومانسي.



أغنية "عظيمة" كلمات الشاعر الغنائي نادر عبد الله، وألحان محمد رحيم، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم

