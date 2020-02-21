Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعليق ناري من إليسا بعد دخول فيروس كورونا إلى لبنان (صورة)

الجمعة 21/فبراير/2020 - 04:45 م
Advertisements
اليسا
اليسا
ريهام كمال
Advertisements
قامت النجمة اللبنانية إليسا، بتعليق ناري بعد الإعلان عن دخول فيروس كورونا إلى أراضي لبنان.

وقامت إليسا، بنشر تويتة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الشهير "تويتر"، لتعلق على دخول فيروس كورونا لبنان.

وكتبت إليسا: "نحنا معوّدين نبكي عالشغلة لما تصير بدل ما نتوقى منا! ليش ما توقفت الرحلات من إيران من أول لحظة صار فيها فيروس وما تمت السيطرة عليه فيها؟ شو كان صار لو أخدنا وقاية؟".

وفي سياق منفصل أعلنت إاليسا، في تدوينة أمس عن إنتهاء تسجيل أغنية جديدة تحمل إسم "عظيمة" من ضمن أغنيات ألبومها الجديد وهي تحمل الطابع الرومانسي.

أغنية "عظيمة" كلمات الشاعر الغنائي نادر عبد الله، وألحان محمد رحيم، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم
تعليق ناري من إليسا بعد دخول فيروس كورونا إلى لبنان (صورة)
تعليق ناري من إليسا بعد دخول فيروس كورونا إلى لبنان (صورة)
تعليق ناري من إليسا بعد دخول فيروس كورونا إلى لبنان (صورة)
تعليق ناري من إليسا بعد دخول فيروس كورونا إلى لبنان (صورة)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام الوالح افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لعبد الحفيظ بعد التتويج بالسوبر

منذ حوالي 14 ساعة

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

منذ حوالي 8 ساعات

كهربا يواجه شبح الأزمات في الأهلي بسبب السوبر المصري

منذ حوالي 5 ساعات

بعد واقعة السوبر.. عبد الله جمعة مهدد بالاستبعاد من منتخب مصر

منذ ساعتين و 8 دقيقة

سر تقبيل عمرو الجنايني لرأس وليد سليمان بعد السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

منذ حوالي 20 ساعة

عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة

منذ حوالي 17 ساعة

بعد خسارة السوبر.. فايلر يلمح لانقلاب داخل الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد.. "موقف محرج" لمحمد رمضان (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

منذ حوالي 17 ساعة

يوفنتوس يزاحم بايرن ميونيخ على ضم نجم ليفربول

منذ ساعة و 23 دقيقة

تفاصيل أزمة عبد الله جمعة مع جماهير الأهلي في السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ ساعتين و 43 دقيقة

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

منذ حوالي 6 ساعات

الخطيب ينتظر تقرير السوبر.. وقرارات نارية في انتظار لاعبي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:15 م

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

10:52 ص

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

05:26 ص

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

08:50 ص

الخطيب ينتظر تقرير السوبر.. وقرارات نارية في انتظار لاعبي الأهلي

11:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status