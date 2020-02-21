تشكيل بيراميدز الرسمي أمام الإسماعيلي

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر.





وضم تشكيل بيراميدز كلا من :-





حراسة المرمى : مهدي سليمان





خط الدفاع : أحمد توفيق - عبد الله بكري - ويلفريد كانون - محمد حمدي





خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمود حمادة - طارق طه - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن





خط الهجوم : جون أنطوي.





البدلاء :-





أحمد الشناوي - محمد فتحي - إيريك تراوري - محمد فاروق -عمر العيوني - دودو الجباس - حسام غانم.



