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تشكيل بيراميدز الرسمي أمام الإسماعيلي

الجمعة 21/فبراير/2020 - 04:18 م
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بيراميدز
بيراميدز
علي نبوي
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أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر.

وضم تشكيل بيراميدز كلا من :-

حراسة المرمى : مهدي سليمان

خط الدفاع : أحمد توفيق - عبد الله بكري - ويلفريد كانون - محمد حمدي 

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمود حمادة - طارق طه - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن 

خط الهجوم : جون أنطوي.

البدلاء :-

أحمد الشناوي - محمد فتحي - إيريك تراوري - محمد فاروق -عمر العيوني - دودو الجباس - حسام غانم.

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الكلمات المفتاحية

رياضة حمدى بيراميدز الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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