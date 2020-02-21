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تشكيل بيراميدز الرسمي أمام الإسماعيلي
الجمعة 21/فبراير/2020 - 04:18 م
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علي نبوي
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أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر.
وضم تشكيل بيراميدز كلا من :-
حراسة المرمى : مهدي سليمان
خط الدفاع : أحمد توفيق - عبد الله بكري - ويلفريد كانون - محمد حمدي
خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمود حمادة - طارق طه - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن
خط الهجوم : جون أنطوي.
البدلاء :-
أحمد الشناوي - محمد فتحي - إيريك تراوري - محمد فاروق -عمر العيوني - دودو الجباس - حسام غانم.
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