المالكي: الهجمات الحوثية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني





قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي ، مساء اليوم الجمعة، إن "الهجمات الحوثية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واستهداف متعمد للمدنيين"، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.





وأضاف المالكي: أن "دفاعات المملكة العربية السعودية تصدت لصواريخ حوثية، دون أن تؤدي لأي أضرار مادية أو بشرية، وميليشيات الحوثي تزيّف الحقائق في محاولات لرفع معنويات جمهورها".



