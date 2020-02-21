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المالكي: الهجمات الحوثية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني

الجمعة 21/فبراير/2020 - 04:05 م
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العقيد الركن تركي المالكي
العقيد الركن تركي المالكي
حلمي رمضان
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قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، مساء اليوم الجمعة، إن "الهجمات الحوثية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واستهداف متعمد للمدنيين"، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وأضاف المالكي: أن "دفاعات المملكة العربية السعودية تصدت لصواريخ حوثية، دون أن تؤدي لأي أضرار مادية أو بشرية، وميليشيات الحوثي تزيّف الحقائق في محاولات لرفع معنويات جمهورها".

وأوضح أن "قوات الدفاع الجوي السعودية، اعترضت صباح اليوم، صواريخ بالستية أطلقتها الجماعة الحوثية  باتجاه مدن سعودية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبيّن العقيد المالكي أن العاصمة اليمينة (صنعاء) أصبحت مكاناً لتجميع وتركيب وإطلاق الصواريخ البالستية من قبل الجماعة الحوثية تجاه أراضي المملكة، وأن قياده القوات المشتركة للتحالف مارست أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع انتهاكات الجماعة الحوثية باستخدامها للصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والقوارب المفخخة والمُسيّرة عن بعد.

وأكد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستستمر في تطبيق وتنفيذ كافة الإجراءات الحازمة والصارمة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني؛ لحماية المواطنين والمقيمين في دول التحالف من مثل هذه الهجمات الوحشية.

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الكلمات المفتاحية

الهجمات الحوثية المملكة المالكي القانون الدولي الإنساني السعودية الحوثيين

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