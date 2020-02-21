وزيرة الثقافة اليونانية ترحب بالتعاون في عرض المتاحف الروماني بالإسكندرية

قالت الدكتورة لينا ميندوني وزيرة الثقافة والرياضة اليونانية، إنها ترحب بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية بإرسال خبراء متخصصين في سيناريو العرض المتحفي للاستفادة من خبراتهم في وضع سيناريو عرض المتحف.



جاء ذلك خلال لقاء الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بميندوني في العاصمة اليونانية أثينا، لبحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الأثري والمتاحف من بينها مناقشة الشكل النهائي لبنود الاتفاقية الثنائية بين مصر واليونان.



وجاء عرض ميندوني بمناسبة قرب الانتهاء من مشروع تطوير المتحف اليونانى الروماني في الإسكندرية وافتتاحه للجمهور بعد حوالي ١٢ سنة من الإغلاق للترميم والتطوير.



وفي نهاية اللقاء دعى وزير السياحة والآثار وزيرة الثقافة والرياضة إلى زيارة مصر لاستكمال المباحثات لمزيد من التعاون في هذا المجال، كما تبادلا الهدايا التذكارية.