حبس رجل قتل زوجته 4 أيام في الدقهلية

قررت نيابة طلخا في محافظة الدقهلية حبس رجل قتل زوجته، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لضباط مركز شرطة طلخا، بالعثور على ربة منزل متوفاة داخل منزل زوجها بقرية شرنقاش التابعة للمركز.



وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا، إلى مكان البلاغ، وتبين أن الجثة لربة منزل، تدعى عبير إمبابي، وتبين قيام زوجها هاني رمضان، بقتلها بعد أن خنقها بسبب خلافات أسرية، وشكه في سلوكها.



وتم ضبط الزوج، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى على ذمة تصرف النيابة، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاى.

