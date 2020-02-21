كاتدرائية السيدة العذراء مريم بحلوان تنفي العثور على قنبلة





وقالت في بيان اليوم الجمعة، إن ما أشيع عارٍ تماما عن الصحة، وإن محيط المطرانية هادئ تماما.





كانت بوابة الفجر، نشرت نفي القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وجود قنبلة بكنيسة العذراء مريم بحلوان.





وطالب "حليم" بتحري الدقة في المعلومات ومن مصادرها.



وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" شائعات بوجود قنبلة تم تفكيكها بكنيسة العذراء مريم بحلوان.

نفت كاتدرائية السيدة العذراء مريم بحلوان، ما تم تداولته صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود قنبلة بدائية الصنع.