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الصحة اللبنانية: تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

الجمعة 21/فبراير/2020 - 03:48 م
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وزير الصحة اللبناني
وزير الصحة اللبناني
وكالات
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أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، اليوم الجمعة، عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا  المستجد في لبنان.

وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، "سنسعى لفحص كل الوافدين إلى لبنان لرصد أيّ حالة كورونا"، مؤكّداً أنه "لا حجز في المستشفيات إلا للحالات التي تعاني من أعراض طبية وقد يكون هناك العديد من حالات الإنفلونزا لذلك لا داعي للهلع".

وأشار وزير الصحة، إلى أن كلّ الحالات سوف تتابع في مكان الحجر، مضيفا "نقوم بعملنا بديناميكية مع فريق العمل الوزاري إضافة إلى الجمعيات الأهلية المتعاونة".

وذكرت صحيفة النهار اللبنانية، أن المصابة وصلت أمس من إيران، وجرى نقلها إلى مستشفى رفيق الحريري.

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