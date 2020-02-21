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على مسرح الجامعة الأمريكية.. شيرين لحسام حبيب : "ممكن تشيلني" (فيديو)

الجمعة 21/فبراير/2020 - 04:29 م
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شيرين وحسام حبيب
شيرين وحسام حبيب
ريهام كمال
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أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أمس الخميس حفل غنائي في الجامعة الأمريكية بالكويت وسط حضور جماهيري كبير.

ودائمًا ما تثير شيرين عبد الوهاب، الجدل في كل حفل من حفلاتها الغنائية، وتفاجأ الجمهور بطلب غريب منها لزوجها المطرب حسام حبيب.

أوقفت شيرين عبد الوهاب، الغناء لتنادي زوجها حسام حبيب، وتطلب منه أن يقوم بحملها لنزولها من على المسرح.

وقالت شيرين عبد الوهاب، لزوجها حسام حبيب، ""حسام ممكن تشيلني.. عايزة انزل للناس تحت.. بس نلتزم الأماكن عشان منبوظش التنظيم"، واستجاب لها وأتى إليها، وقام بحملها لأسفل المسرح.

وفي سياق منفصل تتعاون الفنانة شيرين عبد الوهاب، مع الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، لغناء تتر مسلسل "عشرين عشرين".
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