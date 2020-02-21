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تخريب جامع الرحمان بالمرسى والإعتداء على الإمام بسكين..!!
الجمعة 21/فبراير/2020 - 03:37 م
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مروى الجلاصي
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تعرّض جامع الرحمان بمنطقة جبل الخاوي في المرسى، فجر اليوم الجمعة 21 فيفري 2020، إلى التخريب من طرف 3 مجهولين، عمدوا أيضا إلى الاعتداء على إمام الجامع بسكين على مستوى اليد.
وأكّد رئيس بلدية المرسى معز بوراوي في تصريحاته، أنّ الحادثة وقعت في حدود الساعة الثالثة فجرا، نافيا ما تم تداوله بخصوص تمزيق كتب للقرآن الكريم، في انتظار استكمال الأبحاث في الحادثة.
ويذكر أنها ليست الحادثة الأولى من هذا القبيل التي تعرفها تونس مؤخرا، حيث تعمّد شخص شهر جانفي الفارط، إتلاف كتب قرآن داخل مسجد العبادلة بسبيطلة من ولاية القصرين، وهو من ذوي السوابق العدلية، وكان قد أقدم على فعلة شبيهة قبل ذلك.
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