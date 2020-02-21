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ساندي اتنضم لفريق عمل مسلسل "ختم النمر"

الجمعة 21/فبراير/2020 - 04:28 م
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ساندي
ساندي
يارا أحمد
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انضمت الفنانة التونسية ساندي، مؤخرا بمسلسل "ختم النمر" وتقوم حاليا بتصوير شخصية جوليا سيدة أعمال وتقوم بالتصوير المكثف حتي نهاية شهر مارس المقبل حتي تنتهي من تصوير جميع مشاهدها.

وفي نفس الوقت انتهت من تصوير دور هدى في الجزء التاني من مسلسل حرملك والذي يعتبر من أهم المسلسلات التاريخية التي تم عرضها خلال الفترة الأخيرة ويشارك بها عدد كبير من نجوم الفن.


وتدور أحداث مسلسل ختم النمر 16 في إطار تشويقي ورومانسي، حيث حقق المسلسل منذ بداية عرضه وحتى الأن رواجا كبيرا، ولاقى الكثير من الإعجاب من جانب الجمهور.

وعرضت أولى حلقات ختم النمر يوم 18 من شهر يناير الماضي على شاشة قناة ON E.
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