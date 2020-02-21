الراقصة سلمى مجدي عن حسن شاكوش: "طلقني عشان قفشته مع واحدة في شقتنا"

صرحت الفنانة الإستعراضية سلمى مجدي، طليقة حسن شاكوش عن سبب طلاقه لها وهو أنه بعد شهرته ومعرفة الجمهور به بدأ يعاملها معاملة قاسية وكثرت علاقاته النسائية وذكرت أنه في خلاف من الخلافات التي تحدث بينهم تحدثت إليه وسألته عن مكانه فقال لها أنه عند والدته فذهبت إلى منزلهم في هضبة الهرم وجدت معه واحدة فقام بضربها وتقطيع ملابسها والورقة العرفي.



وذكرت "مجدي"، أنها تعرفت على "شاكوش" في حفل بالإسكندرية وتواصلا على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وطلب منها الزواج في السر لكي لا تعلم زوجته ووافقت احتراما لرغبته ولكن بعد زواجهما بشهرين انفصل عن زوجته لأسباب خاصة.



و قالت الفنانة الاستعراضية في تصريحات صحفية، إنها طلبت من "شاكوش" أن تأخذ ممتلكاتها الخاصة من الشقه ولكنه رفض وهددها لذالك قامت بتحرير محضر ضده في محمكة الأسرة لتثبت أنه تزوجها ولأخذ حقوقها.



وذكرت سلمى مجدي أنه عند معرفتها ب"شاكوش" منذ ثلاث سنوات كان يعاملها باحترام وأنها ساعدته كثيرا ليصل إلى ما هو عليه ولكن بعد شهرته تغير معها ومع أصدقائه.



ويذكر أن هاني شاكر أصدر بيانا بمنع التعامل مع مطربي المهرجات الشعبي في البواخر النيلية والمنشآت السياحية بعد استخدام حسن شاكوش وعمر كمال كلمة "خمور وحشيش" عند إحيائهما حفل باستاد القاهرة.