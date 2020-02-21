سر بكاء محمد هاني عقب انتهاء مباراة السوبر المصري

بكى لاعب فريق الأهلي محمد هاني عقب انتهاء مباراة فريقه أمام الزمالك، التي أقيمت أمس الخميس ببطولة السوبر المصري.





محمد هاني يهدر





وأهدر محمد هاني ركلة جزاء هامة أثرت على أحداث اللقاء، وساهمت في انتقال البطولة إلى الفارس الأبيض.





أداء جيد من محمد هاني





وتألق محمد هاني خلال شوطي المباراة وقدم أداءً راقيًا، خلال المباراة، ولكن وضعته الصدفة في مواجهة أبوجبل ليسدد في يده كرة سهلة أعادت البطولة للزمالك، ولاسيمًا بعد إهدار أشرف بن شرقي ركلته، والتي تألق في صدها شناوي الأهلي.





بكاء محمد هاني





وفور انتهاء اللقاء وفوز الزمالك رسميًا ببطولة السوبر، انهار محمد هاني بالبكاء، لتسببه في خسارة لقب غالي لفريقه على حساب الغريم التقليدي.





مشاركة محمد هاني





وشارك محمد هاني في المباراة منذ بدايتها، على حساب أحمد فتحي، بعد مفاضلة كبيرة من قبل المدير الفني السويسري للنادي الأهلي، ويجيد خلال اللقاء باستثناء الركلة التي أهدرها.











