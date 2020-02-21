وزارة الشؤون الإجتماعية تنشر دليل النصوص القانونية المتعلقة بعمل الأطفال في تونس

نشرت وزارة الشؤون الاجتماعية على صفحتها الرسمية، دليل النصوص القانونية والترتيبية المتعلق بعمل الاطفال في تونس والذي انجز في اطار تنفيذ المخطط الوطني لمكافحة عمل الاطفال، وتجسيما لمخرجات برنامج التعاون مع منظمة العمل الدولية « كلنا ضد عمل الاطفال في تونس ».





ويهدف مشروع « كلنا ضد عمل الاطفال في تونس » لتعميق الفهم وبناء المعرفة حول موضوع تشغيل الاطفال، ودعم قدرات الحكومة التونسية ومنظمات اصحاب العمل والعمال والمجتمع المدني لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة عمل الاطفال في تونس.





ولمكافحة عمل الاطفال وتكريس حقوقهم، اعتمدت تونس ترسانة قانونية متقدمة نسبيا، الا ان الاقرار بالحقوق وفهم واجبات المجتمع تجاه الاطفال لا يزال غير كاف لوحده، بل وجب العمل على ترجمة القناعات الى افعال عبر اعداد هذا الدليل، للتصدي لعمل الاطفال والذي يمثل احد الادوات القانونية ذات الاهمية في دعم قدرات مختلف المتدخلين المعنيين، ومساندة مجهوداتهم وتيسير مهمتهم ومنها بالخصوص التنفيذ الفعلي للتشريع الجاري به العمل، المتعلق بتشغيل الاطفال وحماية ورعاية المهددين او في وضعيات خطرة.





ويجمع الدليل النصوص التشريعية والترتيبية في وثيقة واحدة مما يمكن المتدخلين من رؤية اوضح تساعدهم خلال ممارسة مهاهم.