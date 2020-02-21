ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر وأدوية مهربة بالزقازيق





كما تم ضبط وتحريز أدوية مدرجة بالجدول الأول والثاني للمواد المؤثرة على الحالة النفسية من دون فواتير، وأدوية صدر لها منشور من وزارة الصحة بمنع تداولها، وأدوية محفوظة في غير اشتراطات التخزين المناسبة مما يعرضها للتلف.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، حيث تم تحرير محضر جنح أمن دولة طوارئ بقسم ثان الزقازيق.



وقدم وكيل الوزارة الشكر لفريق العمل المشارك في الحملة على المجهود المبذول لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب، وإشراف الدكتورة رحاب عبد الحي، مدير عام الصيدلة، بالتنسيق مع مباحث التموين بالمحافظة، عدة حملات تفتيشية ورقابية على الصيدليات العامة ومحلات المستلزمات الطبية بالزقازيق، للتحقق من التزامها بالقوانين المنظمة لعملها ورصد أي مخالفات بها.وأسفرت جهود الحملات عن ضبط وتحريز أدوية ومستلزمات طبية مخالفة بواقع عدد ٦٠١٧ قرصا، وعبوة ووحدة وزجاجة، لأدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر من دون فواتير، وأدوية ومنشطات مهربة ومجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية.