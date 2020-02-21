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أحمد فلوكس يوجه رسالة لنجله سيف.. فماذا قال؟

الجمعة 21/فبراير/2020 - 04:04 م
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احمد فلوكس
احمد فلوكس
هبة أحمد
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وجه الفنان أحمد فلوكس، رسالة لنجله سيف، متمنيًا فيها أن تكون حياته أفضل مما حدث معه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر "فلوكس"، صورة له من مرحلة المراهقة وبجانبها صورة لأبنه "سيف"، موضحًا أنه يشبهه كثيرًا، وعلق على الصورة قائلاً: "انت شبهي يا سيف، وأنا صغير، بس أتمنى إنك تكون أحسن مني شكلاً وموضوعًا، أتمنى لا ترى أو تمر بما مررت به أو بمر به،أتمنى أن تكون حياتك أفضل من حياتي وتبقي ضحكتك على وجهك طوال العمر، روحي وحياتي ابني".

وفي سياق آخر، يشارك الفنان أحمد فلوكس في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسله الإذاعي"طلقني شكرًا"، والمسلسل بطولة أحمد فلوكس،سماح أنور، هنا شحية، فاروق فلوكس، محمد ثروت ومن تأليف محمد حنفي نصر.
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