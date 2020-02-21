طالبتان تحاولان الانتحار بتناول حبوب حفظ الغلة بكفر الدوار





وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحويلهما لمركز سموم الإسكندرية، وجار تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

حاولت طالبتان، الانتحار بتناول أقراص حفظ الغلال السامة في ظروف غامضة بالبحيرة، وتم نقلهن لمركز السموم بالإسكندرية.وتلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوصول طالبتين من قرية سيدي غازي إلى المستشفى العام عن طريق أهلهما، مصابتين بتسمم إثر تناول أقراص حفظ الغلة، وهما "علياء. ي.ا" 16 عاما، و"سناء. ص.خ" 16 عاما.