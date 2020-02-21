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الكنيسة تنفي وجود قنبلة بكنيسة العذراء مريم بحلوان

الجمعة 21/فبراير/2020 - 03:11 م
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بوابة الفجر
ماريان ناجى
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نفى القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وجود قنبلة بكنيسة العذراء مريم بحلوان.

وقال "حليم"، في تصريحات إلى موقع الفجر: "لا يوجد أى قنبلة بكنيسة العذراء مريم بحلوان وتداول الإشاعات وكثرتها في مصر في الفترة الأخيرة لدرجة ان كل شهر وبدون مبالغة تروج آلاف الشائعات وبالطبع الكنيسة لها نصيب، والحقيقة ان الإشاعات لها دور صعب ومدمر ولأقتصاديات الدول وايضا تؤثر في استقرار المجتمعات".

وأضاف: "لذا يجب أن نتحرى الدقة في المعلومات وأنها من مصادر آمنة ودقيقة، وبالنسبة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية فلديها مركز إعلامي ومنه تستقي كل المعلومات ولذلك اَي معلومة او بيان لا يصدر من الصفحة الرسمية للكنيسة القبطية لا يعتد به، لذلك يجب ان ننتبه للإشاعات ومروجيها من اجل سلامة الكنيسة والمجتمع والوطن، حفظ الله مصر وشعبها".

يشار إلى أن قد تداولت بعض الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وجود قنبلة تم تفكيكها بكنيسة العذراء مريم بحلوان.
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الكلمات المفتاحية

كنائس حلوان الكنيست

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