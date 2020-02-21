فرنسا تكشف عن الخسائر الاقتصادية من فيروس كورونا

قال برونو لو مير وزير المالية الفرنسي إن وباء فيروس كورونا سيكون له تأثير سلبي بواقع 0.1 نقطة على النمو الاقتصادي للبلاد وإنه يسلط الضوء على ضرورة أن تقلص فرنسا اعتمادها على الصين، على الأخص في قطاعي السيارات والأدوية.



