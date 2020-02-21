الولايات المتحدة: اتفاق السلام مع طالبان سيوقع نهاية الشهر الجاري

صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وطالبان، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة وحركة طالبان سيوقعان اتفاقًا يوم 29 فبراير في نهاية أسبوع طويل من الحد من العنف في أفغانستان.



وقال مسؤول أفغاني وقادة طالبان في وقت سابق، إن القوات الأفغانية والدولية وقوات طالبان ستراقب فترة العنف المخففة التي تبدأ في منتصف الليل.



وأعلن متحدث باسم طالبان في بيان "عقب مفاوضات مطولة بين إمارة أفغانستان الإسلامية، والولايات المتحدة الأمريكية، اتفق الطرفان على توقيع الاتفاق النهائي بحضور مراقبين دوليين".



وأضاف المتحدث ذبيح الله مجاهد، أن الجانبين سيتخذان ترتيبات لإطلاق سراح السجناء. حسبما ذكرت وكالة رويترز.



وبشكل منفصل، صرح بومبيو في بيان، أن الولايات المتحدة وطالبان منخرطتان في محادثات لتسهيل التوصل إلى تسوية سياسية في أفغانستان وتقليل الوجود الأمريكي في المنطقة.



وأضاف "أن الاتفاق سيتم توقيعه على التنفيذ الناجح للتفاهم مع طالبان حول الحد من العنف بشكل كبير على مستوى البلاد".



وقد يمثل الاتفاق فرصة للسلام في البلاد بعد سنوات من الحرب ووجود قوات أمريكية يعود إلى عام 2001.



ويجتمع مفاوضو الولايات المتحدة وطالبان في الدوحة منذ عام 2018 على الرغم من احتدام القتال في أفغانستان وقتل الآلاف من المدنيين والمقاتلين في الوقت الذي وسع فيه المتمردون سيطرتهم على الأراضي.



وصرح زعيم طالبان "لكل حزب الحق في الدفاع عن النفس ولكن لن تكون هناك هجمات على مواقع بعضهم البعض في هذه الأيام السبعة".



وأضاف: "أنها تهيئة بيئة أمنية في أفغانستان ويمكن تمديدها إذا سارت الأمور بشكل جيد بعد توقيع اتفاق سلام مع الولايات المتحدة".



وكان مسؤولون مطلعون على المحادثات قد قالوا الأسبوع الماضي إن اتفاقًا مع طالبان سيتبعه مفاوضات حول تسوية سياسية بين الأفغان بين طالبان ووفد أفغاني يضم مسؤولين حكوميين.



وقد رفضت طالبان في السابق التحدث مباشرة إلى حكومة كابول، التي يشجبونها باعتبارها دمية أمريكية.



وصرح المتحدث الأفغاني فيصل، أن القوات الأفغانية ستواصل العمليات العسكرية العادية ضد مجموعات أخرى مثل تنظيم داعش خلال فترة القوات المسلحة الكونغولية.



وأضاف أن القوات الأفغانية ستنتقم أيضًا ضد أصغر انتهاك للتفاهم من جانب طالبان.



