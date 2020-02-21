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مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادثي تصادم بالبحيرة
الجمعة 21/فبراير/2020 - 03:00 م
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إسلام أمين
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لقي شخص مصرعه بينما أصيب 4 آخرون بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد في حادثي تصادم بمركزي كوم حمادة والدلنجات بمحافظة البحيرة.
البداية تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل بطريق كوم حمادة أمام قرية البريجات، أسفر وفاة "بسام م.ع" 16 عاما – مقيم بمركز بدر، وإصابة "يوسف ش.س" ٢٠ عاما، مقيم بدمنهور، مصاب باشتباه نزيف بالمخ، وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفي وادي النطرون تحت تصرف النيابة العامة.
كما تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين "توكتوك" بطريق المسين الدلنجات، أسفر عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي الدلنجات المركزي، وهم كل من "سعد ع.أ" 30 عاما، بجرح قطعي بالقدم اليمنى وكسر بالساق اليسرى، و" أحمد ج.ر" 30 عاما، بجرح قطعي بالقدم اليسري وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، و" أسامة ف.ح" 30 عاما، بجرح غائر متهتك بالقدم اليسرى، وقطع بالأوتار وجرح متهتك بالإصبع الثالث بالقدم اليسرى، وجميعهم مقيمين ببير العسل بالمسين، وجارى عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.
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