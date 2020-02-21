مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادثي تصادم بالبحيرة

لقي شخص مصرعه بينما أصيب 4 آخرون بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد في حادثي تصادم بمركزي كوم حمادة والدلنجات بمحافظة البحيرة.





البداية تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل بطريق كوم حمادة أمام قرية البريجات، أسفر وفاة "بسام م.ع" 16 عاما – مقيم بمركز بدر، وإصابة "يوسف ش.س" ٢٠ عاما، مقيم بدمنهور، مصاب باشتباه نزيف بالمخ، وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفي وادي النطرون تحت تصرف النيابة العامة.



