Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادثي تصادم بالبحيرة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 03:00 م
Advertisements
بوابة الفجر
إسلام أمين
Advertisements
لقي شخص مصرعه بينما أصيب 4 آخرون بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد في حادثي تصادم بمركزي كوم حمادة والدلنجات بمحافظة البحيرة.

البداية تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل بطريق كوم حمادة أمام قرية البريجات، أسفر وفاة "بسام م.ع" 16 عاما – مقيم بمركز بدر، وإصابة "يوسف ش.س" ٢٠ عاما، مقيم بدمنهور، مصاب باشتباه نزيف بالمخ، وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفي وادي النطرون تحت تصرف النيابة العامة.

كما تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين "توكتوك" بطريق المسين الدلنجات، أسفر عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي الدلنجات المركزي، وهم كل من "سعد ع.أ" 30 عاما، بجرح قطعي بالقدم اليمنى وكسر بالساق اليسرى، و" أحمد ج.ر" 30 عاما، بجرح قطعي بالقدم اليسري وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، و" أسامة ف.ح" 30 عاما، بجرح غائر متهتك بالقدم اليسرى، وقطع بالأوتار وجرح متهتك بالإصبع الثالث بالقدم اليسرى، وجميعهم مقيمين ببير العسل بالمسين، وجارى عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محافظات البحيرة أخبار مصر

أخبار تهمك

شاهد.. "موقف محرج" لمحمد رمضان (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لعبد الحفيظ بعد التتويج بالسوبر

منذ حوالي 13 ساعة

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ ساعة و 9 دقيقة

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

منذ حوالي 7 ساعات

رد ناري من ابيدال​ على تصريحات ميسي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة

منذ حوالي 15 ساعة

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

منذ حوالي 16 ساعة

سر تقبيل عمرو الجنايني لرأس وليد سليمان بعد السوبر

منذ أقل من ساعتين

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

منذ حوالي 18 ساعة

كهربا يواجه شبح الأزمات في الأهلي بسبب السوبر المصري

منذ حوالي 3 ساعات

مدرب منتخب مصر السابق: فايلر غريب.. وتصرف نجم الزمالك غير لائق

منذ ساعتين و 42 دقيقة

بعد واقعة السوبر.. عبد الله جمعة مهدد بالاستبعاد من منتخب مصر

منذ 35 دقيقة

تصريح مثير للجدل من زيدان تجاه سترلينج

منذ 40 دقيقة

تفاصيل أزمة عبد الله جمعة مع جماهير الأهلي في السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 14 شخص في 3 حوادث متفرقة بالبحيرة

بينهم 3 أطفال.. إصابة 14 شخصا في حادثي تصادم بالبحيرة

مصرع شخصين وإصابة 20 آخرين في 4 حوادث متفرقة بالبحيرة (صور)

"الفجر" تنشر أسماء مصابي حادت تصادم ديرمواس بالمنيا

إصابة 11 شخصًا من بينهم 4 أشقاء إثر تعرضهم لحادث سير بالمنيا (أسماء)

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:15 م

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

10:52 ص

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

05:26 ص

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

08:50 ص

سر تقبيل عمرو الجنايني لرأس وليد سليمان بعد السوبر

01:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status