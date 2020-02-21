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بعد واقعة السوبر.. عبد الله جمعة مهدد بالاستبعاد من منتخب مصر

الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:50 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تسبب عبد الله جمعة الظهير الأيسر لنادي الزمالك، في أزمة كبرى عقب انتهاء مباراة السوبر، أمس الخمس، والتي انتهت بفوز فريقه على الأهلي بركلات الترجيح 4-3، في اللقاء الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد.

وقام عبد الله باستفزاز جماهير الأهلي، بعد تسديد الركلة الأخيرة، ليشتبك معه لاعبي الأهلي، ولولا تدخل الأمن لتطورت الأمور.

ويدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر، استبعاد عبد الله جمعة من حساباته الفنية في الفترة المقبلة، بسبب ما بدر منه خلال موقعة السوبر المصري.

ويخوض الفراعنة المعسكر المقبل في مارس القادم، استعدادا لتصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر 2022.
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