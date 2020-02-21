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أستاذة علم نفس: حملة "يونيسيف" ضد التنمر لم تؤت ثمارها

الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:55 م
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الدكتورة رحاب العوضي
الدكتورة رحاب العوضي
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة رحاب العوضي، أستاذة علم نفس السلوكي: إنه رغم إطلاق حملة اليونيسيف، ضد التنمر، منذ نحو عام، إلا أنها لم تؤتِ ثمارها، وما زالت هناك حوادث يتعرض لها أطفال بسبب التنمر.

وثمنت "رحاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "همزة وصل" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، إطلاق مجلس الأمومة واليونيسيف، حملة لتوفير فضاء إليكتروني أكثر أمانًا للأطفال، خاصة وأن معظم الأطفال يتم استنفاذ طاقاتهم عبر الألعاب الإليكترونية.

وأضافت أن حماية الأطفال من الاستخدام الخاطئ للإنترنت مهم جدًا، منوهة بأنه لضمان نجاح الحملة يجب قياس تأثيرها على الأطفال بعد ظهورها، حتى يتم تعديل أي نقاط تحتاج للتعديل.

ونوهت بقولها: "للأسف هناك أسر تتبع ثقافة الميكروييف في تربية أبنائهم، عايزين كل حاجة بسرعة، وده مينفعش".
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الكلمات المفتاحية

ضحايا التنمر حملة دولية اليونيسيف التنمر

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