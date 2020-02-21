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مجهول يُطلق النار على رجال أمن بالمدينة المنورة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:54 م
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر السعودي
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تعرض رجال أمن بالمدينة المنوّرة، اليوم الجمعة، لإطلاق نار من شحص مجهول، وطوّقت الجهات الأمنية موقع الحادث.

ووفقًا لـ”العربية”، قالت مصادر: إن الحادث وقع قبل صلاة الجمعة في حي الدويمة المدينة المنوّرة، وأسفر عن إصابة اثنين من الدوريات الأمنية ونقل أحدهما لمستشفى الحرس الوطني، بينما تم القبض على الجاني.

الأمن العام السعودي:
تعتبر مديرية الأمن العام السعودي، هي أحد المؤسسات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية مكلفة بمهمة الحفاظ على النظام ومكافحة الجريمة وحماية المقدسات ومكافحة الإرهاب وتأمين سلامة حجاج بيت الله الحرام وحمايتهم من المخاطر، ليتسنى لهم تأدية مناسكهم وعبادتهم بحرية كاملة وأمان تامٍ.

ويمتلك الأمن العام السعودي، رسالة وهي تحقيق المحافظة على النظام العام وتوفير التغطية الأمنية لكافة المواقع على أراضي المملكة العربية السعودية وسفاراتها في الخارج وحماية المقدسات وأرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين ومنع وقمع الجريمة قبل وقوعها والقبض على مرتكبيها عند وقوعها لتقديمهم للعدالة باستخدام الوسائل النظامية والفنية ودعم وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وتحقيق السلامة المرورية وتأهيل منسوبيه على استخدام أحدث التقنيات وأفضل الأساليب لأداء مهامه الرئيسية وتطوير كافة الخدمات الأمنية.

ومن أهداف المديرية:
حفظ النظام العام وصيانته ومنع الجريمة قبل وقوعها.
الحد من نسبة ارتفاع الجرائم الفردية والمنظمة والسيطرة عليها.
تحقيق التغطية الأمنية الملائمة لمواجهة الجريمة داخل حدود المملكة على أراضيها.
ضبط مرتكبي الجرائم الفردية والمنظمة وتسليمهم للعدالة.
مكافحة العمليات الإرهابية بأقل قدر ممكن من الخسائر البشرية والمادية وقمع أعمال الشغب والتمرد والفوضى في المناسبات وتحقيق استتباب الأمن والقبض على مرتكبي ومنظمي هذه الأعمال وتوفير الحماية لسفارات السعودية في الخارج.
حماية الأرواح على الطرق العامة ورفع مستوى السلامة المرورية.
ضمان أمن الحج والعمرة بمشاركة الأجهزة الحكومية الأخرى بما يحقق الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن.
ضمان الحقوق الخاصة والعامة ومساندة القضاء في هذا الجانب.

أما عن المهام فهي:
منع الجرائم والاعتداءات قبل وقوعها.
ضبط الجرائم بعد وقوعها والتحقيق فيها والقبض على الجناة وإقامة الادعاء عليهم أمام المحاكم المختصة.
مكافحة جرائم المخدرات وضبطها والتحقيق فيها.
تنظيم حركة المرور، وتأمين سلامة الجمهور من أخطار الطريق، وضبط حوادث ومخالفات السير والتحقيق فيها.
إصدار رخص السيارات وقيادتها.
قبول الشكاوى والدعاوى في المنازعات والحقوق المدنية والتحقيق فيها وإحالتها إلى المحاكم الشرعية وتنفيذ الأحكام الشرعية التي تصدر بشأنها.
توفير الأمن والنظام في المناسبات الهامة مثل: الحج والمواسم، واستقبال كبار الضيوف والمباريات الرياضية.
مساعدة الجهات الرسمية في تنفيذ الأنظمة والقوانين المكلفة بتنفيذها.

وللمديرية عدة إدارات تابعة وهي:
الإدارة العامة للمرور (السعودية)
الإدارة العامة لدوريات الأمن.
شؤون التدريب.
القوات الخاصة لأمن الطرق.
القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة
إدارة التوجيه الفكري والمعنوي.
الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات.
شرط المناطق.
الخدمات الطبية
إدارة البحث والتحريات الجنائية.
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الكلمات المفتاحية

ضرب نار المملكة الأمن العام السعودي

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