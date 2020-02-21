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لهذا السبب قصي الخولي يتصدر ترند جوجل

الجمعة 21/فبراير/2020 - 03:50 م
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قصي الخولي
قصي الخولي
فايقة محمد عادل
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أثار الفيديو التي نشرته الفتاة التونسية مديحة الحمداني، الجدل بعد ادعائها زواجها من الفنان السوري قصي الخولي سرا وأنهما أنجبا طفلا يدعي العميد وهذا ما جعل قصي يتصدر ترند جوجل، وظهرت مديحة بالڤيديو تقودها سيارة وهي منهارة وتعلن أنها زوجة قصي الخولي وتحدثت عن خلافاتها معه والكلام السئ الذي يقال عنها وعن ابنها.

مديحة الحمداني ابنة فنانة تونسية معروفة تدعي آمال علام وقد هاجرت منذ سنوات بعد اتمام دراستها الي دبي وعملت بالعديد من الشركات الشهيرة ثم سافرت إلي امريكا للعيش هناك وأحذت الجنسية الأمريكية.

وقالت خلال الفيديو عيب عليكم تتحدتون عني وعن ابني وانتم لا تعرفوني، تسئيون لطفل صغير، حرام علي قصي انت تعرف شو عملت فينا من الظلم والقهر.

وأضافت أنها ابنة عائلة محترمة وعملت بالكثير من الشركات الشهيرة بدبي وتعرفت علي قصي عام 2014 عن طريق عملها، كل زميلاتي يعرفون الحقيقة وشاهدت قصي في أحد البرامج وتحدث أنه أب مثالي وأوضحت أنه ممثل وهذا طبيعة عمله فمن الطبيعي أن يمثل دور الأب الذي ليس له وجود في أرض الواقع.

وأضافت صمتُ لفترة طويلة منذ أن تحدث الناس عني بشكل سئ ووجهت تهديد لقصي وقالت أنه إذا ليها في إحدى البرامج سوف تظهر علي السوشيال ميديا وتكشف الحقائق عن تصرفاته ومعاملته السيئة تجاههها هي وابنها.

وكان قصي خولي قد أعلن في نهاية شهر يونيو من العام الماضي عن قدوم طفله الأول، حيث نشر عبر حسابه على موقع "إنستقرام" صورة ليده ممسكًا بيد طفل رضيع، لكنها لا تشبه يد الأطفال المولودين حديثًا، بل الأطفال الأكبر عمرًا بعدة أسابيع، وعلق عليها قائلًا: "من خلالك الله أعطاني الابن والأخ والصديق طول العمر.. بتمنى كون إلك الأب الحنون والمحب متل بابا (جدك) الله يطول بعمره.

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