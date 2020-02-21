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تصريح مثير للجدل من زيدان تجاه سترلينج

الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:45 م
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زيدان
زيدان
علي نبوي
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تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن مواجهة فريقه غدًا أمام مضيفه ليفانتي في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

زيدان قال في المؤتمر الصحفي :"ليفانتي فريق صعب على أرضه وعلينا أن ندخل المباراة بتركيز، سيكون ذلك ضروريا".

وأضاف :"لا نفكر سوى بالمباراة المقبلة، غدا سنواجه ليفانتي، وهذا ما يشغل بالنا حاليا".

وتابع :"مارس وأبريل هي أوقات الحسم، لكنني لا أفكر بما هو أبعد من مباراة الغد".

وأشار :"سأدعم سيرخيو راموس في حال أراد خوض الأولمبياد مع المنتخب الإسباني، أعتقد أنه رغبته اللعب لمنتخب بلاده أمرٌ جميل".

وأوضح :"ليس هناك خطة محددة لإيدين هازارد، هو جاهز ليكون معنا ويلعب".

وعن رأيه في ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي قال  :"لا أستطيع الكلام عن لاعبٍ ليس في فريقي، إنه لاعب رائع جدا، لا أشك في ذلك".

وأتم حديثه بالرد على عدم جلوس راموس على مقاعد البدلاء في عهده قائلًا :"راموس قائدنا، زعيمنا ومرجعنا، لا أهتم بإجلاسه على دكة البدلاء، هذا الشيء لا يهمني أبدا".
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