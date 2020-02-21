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استعجال تحليل الـDNA في واقعة دفن طفلة على يد أمها بحلوان

الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:40 م
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ارشيفية
ارشيفية
داليا عادل
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استعجلت نيابة حوادث حلوان الكلية، تقرير تحليل "dna" في واقعة قيام ربة منزل بدفن طفلتها السفاح بمقابر عزبة الوالدة بحلوان.

وكما طالبت النيابة في وقت سابق بتشريح جثة الطفلة وإرسال تقرير مفصل ببيان الصفة التشريحية الخاص بها والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتعود البداية عندما تلقى مأمور قسم حلوان، بلاغًا بالعثور على جثة طفلة فى منطقة مدافن عزبة الوالدة دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل النقيب أحمد فتحي، معاون مباحث القسم، إلى مكان البلاغ وتبين وجود جثة طفلة.

ووجه المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث حلوان، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وبتقنين الإجراءات واستخدام التقنيات الحديثة وتفريغ الكاميرات أمكن التوصل إلى هوية المتهمة، وتم تحديدها وخرجت مأمورية وتم ضبطها وإلقاء القبض عليها.
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حلوان ام تدفن طفلتها اخبار الحوادث

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