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قائمة برشلونة لمواجهة إيبار غدًا في الليجا
الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:28 م
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علي نبوي
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أعلن
كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة ضيفه إيبار مساء غد السبت
بالجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".
ويحتل
برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة بفارق نفطة وحيدة عن ريال مدريد.
وضمت قائمة برشلونة كلا من :-
تير
شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - أرثور - ليونيل ميسي -
نيتو - لينجليت - جريزمان - برايثوايت - سيرجيو روبيرتو - فرانكي دي يونج - أرتورو
فيدال - صامويل أومتيتي - جونيور - أنسو فاتي – أكيمي.
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