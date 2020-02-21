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من أجل المطالبة بتوفير الشعير.. وقفة إحتجاجية لفلاحي باجة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:20 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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نفّذ عشرات الفلاحين من معتمدية باجة الشمالية، وخاصة من منطقتي « قصر مزوار » و »الحمرونية »، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية بمدينة باجة للمطالبة بتوفير حصتهم من الشعير والأعلاف لشهر فيفري الجاري، مؤكدين أن قطيعهم فى حاجة الى دعم نصيبهم من الاعلاف على خلفية انحباس الامطار ومحدودية المراعي.

و دعوا فى تصريحات لـ« وات »، إلى مراجعة الحصة المقررة لكل فلاح والتى تم تحديدها بـ500 كلغ لكل فلاح، مؤكدين ان هذه الكمية لا تكفي فى الظرف الحالي ومعبّرين عن تخوّفهم من أن يؤثّر شحّ الأمطار بصفة كبيرة على قطيع الابقار والاغنام امام نقص الاعلاف المدعّمة.

وصرّح شكري الدجبي رئيس الاتحاد الجهوى للفلاحة والصيد البحري لـ« وات »، ان الاتحاد هو الهيكل المسؤول على تنظيم عملية توزيع الاعلاف من شعير وسدّارى، وأن حصة مربي الماشية في باجة الشمالية من الشعير تقدر بـ230 طنا وانه تم توزيع اكثر من 160 طنا منها الى حد اليوم، وانه سيتواصل توفير بقية الحصة فى الايام
القادمة، معلنا انه تم تحديد حصة كل فلاح ب500 كلغ حتى يتم توزيع كميات الشعير الواردة من ديوان الحبوب على اكبر قدر من الفلاحين.
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