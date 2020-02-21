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محافظ كفرالشيخ: استكمال مشروع الصرف الصحي في مصيف بلطيم

الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:15 م
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أعمال الإنشاء
أعمال الإنشاء
عمرو الشامي
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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ: إنه يجري الآن استكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمدينة مصيف بلطيم، على مساحة 40 ألف متر.

وأضاف في تصريحات اليوم الجمعة، أن المشروع يضم محطة معالجة و2 محطة رفع واحدة رئيسية والأخرى فرعية، بتكلفة 300 مليون جنيه على مساحة 10 أفدنة، بقدرة 22 ألف متر مكعب في اليوم، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التنفيذ مايو 2020.

وأوضح أن استكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمدينة مصيف بلطيم، يضم (محطة المعالجة، محطة رفع، خطوط الطرد، شبكات الانحدار).

وتابع أنه تم الانتهاء من إنشاء محطة الرفع الرئيسية بشاطئ السلام بنسبة 60%، ومحطة الرفع الفرعية بشاطئ النرجس بنسبة 80%، فضلًا عن استكمال خطوط الطرد بقطر 800 مليمتر بطول نحو كيلومتر، بنسبة 52%، بداية من بوابة شاطئ الأمل وينتهى بمحطة الرفع الرئيسية.

ولفت إلى الانتهاء من شبكات الانحدار بنسبة 98%، وجارٍ الأعمال بمحطة المعالجة بطاقة 22 ألف متر مكعب في اليوم، لعدد 2 حوض ترسيب نهائي، والكلور وأحواض التهوية بنسبة 48%، بالإضافة إلى متابعة جميع أعمال الكهروميكانيك بمحطات الرفع ومحطة المعالجة.

وأشار إلى أن مشروع الصرف الصحي بمصيف بلطيم، يخدم 200 ألف نسمة بمدينة مصيف بلطيم والقرى، مؤكدًا أن مشروعات الصرف الصحي من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تقوم الدولة بتنفيذها لخدمة أهالي كفرالشيخ.
محافظ كفرالشيخ: استكمال مشروع الصرف الصحي في مصيف بلطيم
محافظ كفرالشيخ: استكمال مشروع الصرف الصحي في مصيف بلطيم
محافظ كفرالشيخ: استكمال مشروع الصرف الصحي في مصيف بلطيم
محافظ كفرالشيخ: استكمال مشروع الصرف الصحي في مصيف بلطيم
محافظ كفرالشيخ: استكمال مشروع الصرف الصحي في مصيف بلطيم
محافظ كفرالشيخ: استكمال مشروع الصرف الصحي في مصيف بلطيم
محافظ كفرالشيخ: استكمال مشروع الصرف الصحي في مصيف بلطيم
محافظ كفرالشيخ: استكمال مشروع الصرف الصحي في مصيف بلطيم
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الكلمات المفتاحية

مصيف بلطيم محطة صرف محافظ كفر الشيخ صرف صحي

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